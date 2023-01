Strootman e quelle parole d'amore per la Roma: "Vi racconto le mie emozioni..."

Kevin Strootman e la Roma : storia di un amore nato dieci anni fa e mai interrotto, nonostante l'olandese non indossi più i colori giallorossi da cinque anni. Giovedì 12 gennaio, per lui, sarà una data da ricordare: torna all'Olimpico da avversario, con la maglia del Genoa per l'ottavo di Coppa Italia . Non sarà la prima volta, ma sarà speciale: nel 2021 lo stadio era deserto, stavolta ci saranno 60mila spettatori e il cuore batterà un po' più forte.

Roma - Genoa, le parole di Strootman

Ecco perché, attraverso il nostro giornale, Strootman ha raccontato, via Whatsapp, le sue emozioni: "Sento l'Olimpico come casa e torno per una sera come ospite. Spero benvenuto...". Il resto delle parole del centrocampista sul Corriere dello Sport in edicola.