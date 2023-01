Roma, tocca a Kumbulla titolare: il Genoa e poi la Fiorentina

ROMA - Finalmente titolare, per due volte di fila. Marash Kumbulla esce dal pozzo dei dimenticati e si gioca una doppia occasione per salire di grado. Stasera giocherà al posto di Smalling, che ha bisogno di fermarsi per non fare arrabbiare il proprio corpo, domenica dovrebbe sostituire Ibañez che è stato ammonito contro il Milan e sarà stoppato dalla squalifica.

Disponibilità Fin qui la stagione è stata piena di notizie negative: soltanto 49 minuti giocati, con la beffa della partita contro il Monza. Scelto da Mourinho come titolare, sempre al posto di Smalling, fu costretto a uscire dopo 28 minuti per una lesione muscolare. Da quel momento, tra l’infortunio e le preferenze dell’allenatore, in campionato è riapparso per soli 2 minuti contro il Lecce. In assoluto, esclusi gli impegni della nazionale albanese di novembre, è spettatore di partite dal 27 ottobre, quando gli sono stati concessi altri 6 minuti a Helsinki. Ciononostante non ha mai protestato, ha sempre lavorato duro in allenamento, meritandosi la stima di Mourinho che lo scorso anno sul suo conto aveva dichiaratamente cambiato idea: dopo averlo etichettato come un difensore immaturo, lo ha rivalutato proprio grazie all’atteggiamento mostrato ogni giorno a Trigoria.

La condizione Fisicamente Kumbulla sta bene. Ma ha bisogno di sgranchirsi le gambe in partita per ritrovare la migliore condizione atletica. Non è facile per un ragazzo alto 1.91 entrare subito in forma. Il rodaggio contro il Genoa potrebbe servirgli come prova generale in vista della Fiorentina, anche se Mourinho in questa seconda stagione alla Roma lo ha sempre visto come vice Smalling. In mancanza di Ibañez invece ha fatto giocare Viña come centrale sinistro. Intanto Kumbulla giocherà in Coppa Italia. Se dimostrerà il suo valore, che è innegabile, può essere confermato anche domenica in campionato.