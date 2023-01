I violenti e le solite vecchie frasi della politica

Una cosa è certa: si può cambiare squadra, ma non si può smettere di essere tifosi. Ci sono stati scontri sulla A1, 180 tifosi sono stati identificati e 4 arrestati. Il Ministro degli Interni Piantedosi ha detto: «I violenti verranno isolati». È legittimo sperarlo e desiderarlo, ma purtroppo, avendo un po’ di memoria, ci siamo ricordati analoghe frasi di altrettanti Ministri degli Interni. Non c’è niente da fare: il tifo è come un virus, una malaria, un qualcosa che ti prende dentro e non ti fa ragionare.