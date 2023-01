Zaniolo: "Convivo con le pressioni. Rinnovo? Ci pensa il mio agente"

Ci sono sempre tante aspettative su di te, tu come lo vivi? Qualcuno ti definisce un giocatore incompiuto…

“Le pressioni fanno parte del calcio, sono abituato a conviverci. L’importante è lavorare per la squadra e fare quello che ti chiede il mister, il resto non mi interessa”.

Il tuo rinnovo?

“Io qui sto bene, ma oggi sono concentrato sulla partita, al resto non penso. Al mio rinnovo ci pensano il mio procuratore e la società”.