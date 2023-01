Il ritorno di Strootman all'Olimpico: che applauso dai romanisti

Con le parole di stamattina al nostro giornale, Kevin Strootman aveva raccontato la sua emozione nel tornare per la prima volta da avversario a Roma con i tifosi presenti. Lui non ha dimenticato i colori giallorossi, i romanisti non hanno dimenticato lui. Per questo, al momento della lettura delle formazioni, lo speaker della Roma, Matteo Vespasiani, lo ha chiamato per ultimo tra i giocatori del Genoa, ricordando quanto affetto ci sia stato tra il centrocampista olandese e i suoi vecchi tifosi.