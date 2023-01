Totti non perde il tocco: il trucco magico per scegliere un pallone

SHARJAH (EMIRATI ARABI UNITI) - Passano gli anni ma Francesco Totti non ha perso il suo tocco magico e continua a dare spettacolo con i piedi, che sia con la sua squadra di calcio a 8 o nei suoi viaggi in giro per il mondo. Reduce da una vacanza a Miami con Noemi, insieme alla sua nuova compagna l'ex capitano della Roma è volato poi negli Emirati Arabi Uniti per partecipare al Footgolf Tournament di Sharjah. E in Medio Oriente, dove è stato invitato insieme ad altri ex calciatori, Totti ha fatto ancora una volta sfoggio della sua classe.