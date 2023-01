Dybala e il pronostico su Napoli-Juve: "La guarderò e..."

Ne ha giocate tante con la maglia della Juventus di partite col Napoli. Stasera Paulo Dybala , come ha raccontato, si metterà comodo e da spettatore si gusterà lo spettacolo: "Sarà bellissima" ha detto a Mediaset al termine della sfida di Coppa Italia vinta col Genoa e decisa da un suo gol. La Joya, sette anni alla Juventus, non si sbilancia sul risultato finale, né esprime pareri sui sentimenti legati a questa partita. Si limita, infatti, a dire: "Che vinca il migliore" parlando di un possibile pronostico.

Napoli-Juve, il pensiero di Dybala

Un gol stupendo per la qualificazione, il sorriso per il successo, quindi il commento alla partita Napoli-Juventus. Ne ha parlato così l'ex attaccante dei bianconeri che in estate anche il Napoli aveva corteggiato: "Sarà una partita bellissima, non è facile giocare a Napoli, conosco la rivalità tra le due squadre. Sarà bello sedersi e vederla". Lo farà, Dybala, ripensando alle gare che al Maradona con la maglia della Juventus ha vissuto da protagonista. Prima di lasciare Torino per trasferirsi alla Roma.