Pellegrini, i risultati degli esami: Roma-Fiorentina a rischio

ROMA - Josè Mourinho tira un sospiro di sollievo. Nessuna lesione alla coscia destra per il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini che nel corso della sfida di Coppa Italia contro il Genoa era stato costretto ad abbandonare il campo per un fastidio muscolare accusato nel corso del primo tempo. Il centrocampista, dopo il primo tempo, non era infatti rientrato in campo con i suoi compagni di squadra.

Riposo precauzionale

Questa mattina il calciatore romano è stato sottoposto a esami strumentali che hanno escluso ulteriori complicazioni. Con ogni probabilità, però, il giocatore dei giallorossi non potrà comunque partecipare alla sfida di campionato contro la Fiorentina in programma domenica sera (ore 20,45) sempre all'Olimpico. Il capitano verrà tenuto a riposo in modo precauzionale in vista dei prossimi impegni anche se lui vorrebbe esserci almeno per la panchina.