Caso Candela e Mourinho, spunta il messaggio di Totti

Dopo il like di Daniele De Rossi, le parole di Francesco Totti. Lo storico capitano della Roma ha commentato il post Instagram di Vincent Candela, scritto in seguito alle dichiarazioni di José Mourinho, e lo ha fatto con parole cariche di affetto: "Hai fatto di tutto per la Roma. Sempre al tuo fianco amico". A corredo, un cuore giallo e uno rosso. Anche se distante (in questo momento Totti si trova in Arabia per un torneo di Footgolf) Francesco ha comunque voluto mostrare la sua vicinanza a uno dei suoi più cari amici.