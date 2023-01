Roma, Zaniolo è agitato: Mourinho riflette

Pellegrini è pronto, Zaniolo pure . Mourinho deve solo scegliere se farli giocare insieme a Dybala e Abraham, come domenica scorsa contro il Milan, o se utilizzare un centrocampista in più per conservare l’equilibrio. E’ un dubbio che l’ultimo allenamento, alla vigilia della Fiorentina, non ha sciolto. Come altre volte era capitato quando la Roma gioca durante la settimana, le squadre provate nella partitella erano miste. Non titolari contro riserve, dunque.

Alternative

Il recupero del capitano, che è stato gestito con cura in Coppa Italia dopo il problema a una coscia, garantisce dunque diverse opzioni tattiche. Con tante possibilità da sfruttare anche a partita in corso. Difficile però che Mourinho rinunci a Pellegrini. Semmai potrebbe riposare Zaniolo, che non sta vivendo un grande periodo e giovedì ha ascoltato i primi fischi dell’Olimpico dopo la sostituzione. Nicolò è agitato perché non riesce a rendere al massimo. Avendo un carattere sanguigno, il suo nervosismo traspare. Tra l’altro Zaniolo è diffidato e in caso di ammonizione salterebbe una partita a cui tiene molto, nella sua La Spezia. Ma Mourinho comunicherà la formazione ai giocatori soltanto stamattina, quando la squadra si ritroverà a Trigoria

Le mosse

Di sicuro, rispetto al Genoa, tornerà al centro della difesa Smalling, che sta discutendo attraverso il manager il possibile rinnovo del contratto in scadenza. Atteso anche il rientro di Celik come esterno destro e quello di Cristante nel mezzo: per Bryan sarà la partita numero 200 con la maglia della Roma. Se al suo fianco non dovesse esserci Pellegrini, potrebbe sperare nella conferma Edoardo Bove che giovedì in Coppa ha giocato bene la sua prima partita da titolare in stagione. Con la squalifica di Ibañez infine il ballottaggio è tra Kumbulla, titolare contro il Genoa, e Viña, che era stato utilizzato sul centrosinistra della difesa in altre circostanze analoghe: ad esempio nella sfida decisiva per il passaggio del turno contro il Ludogorets, quando lo squalificato di turno era Mancini.

Dentro e fuori

Intanto Rick Karsdorp vivrà un’altra domenica da epurato. Non è mai più stato convocato dopo il caso esploso a Reggio Emilia, in cui Mourinho lo accusò di alto tradimento, e sta aspettando un’offerta per poter lasciare la Roma. La società con lui è stata chiara: la cessione a gennaio sarà possibile solo se un club sarà disposto a investire sul suo futuro. La soluzione in extremis può essere un trasferimento in prestito con diritto di riscatto vincolato a condizioni “facili”. Non dovrebbero invece essere accettate destinazioni in prestito secco. Per il momento lo stesso principio è stato applicato per la posizione di Eldor Shomurodov, che proprio contro il Sassuolo ha giocato i suoi ultimi minuti nella Roma partendo addirittura titolare. Il Torino lo vuole ma non intende impegnarsi sull’obbligo di acquisto a fine stagione. Se la trattativa non si sviluppa in quel senso, Shomurodov rischia di rimanere fuori dalla lista Uefa nella quale Mourinho inserirà Wijnaldum, che ieri ha lavorato parzialmente in gruppo, e l’ultimo arrivato Solbakken.