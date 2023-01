Roma, sorpresa Zaniolo: non convocato per la Fiorentina. Ecco il motivo

Zaniolo a sorpresa fuori dai convocati per la sfida di stasera tra Roma e Fiorentina all’Olimpico, a causa di una sindrome influenzale. Era stata comunque una vigilia agitata per il numero 22 giallorosso: giovedì scorso in Coppa Italia contro il Genoa era stato fischiato all'Olimpico. Mourinho stava valutando se schierarlo tra i titolari questa sera, oppure farlo partire dalla panchina. L'indisponibilità dell'attaccante giallorosso ha sciolto ogni dubbio: Zaniolo contro la Fiorentina non ci sarà. Ci sarà invece capitan Pellegrini, che ha recuperato. In attacco Dybala e Abraham.