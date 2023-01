Mourinho: "Voglio più qualità, ma nessun innesto dal mercato"

Oggi è stato molto seduto, ha fiducia nella squadra o cosa? “Ho paura dei rossi. Tante volte vado lì e qualche volta ti dico una parola più dura. Non sono un santo ma non mi piace stare fuori".

“Pattita difficile, sono un'ottima squadra. L’anno scorso in 10 è stata una partita difficile. L’allenatore è bravo e anche in 10 sanno gestire palla e partita. Abbiamo difeso bene, siamo stati sempre in controllo. Non ci sono state situazioni difficili da gestire ma mi piacerebbe un po piu di qualità con gente che vuole di piu palla. Dal punto di vista dell’organizzazione, posso solo dire cose belle dei miei giocatori ma con la palla serve più qualità e fiducia. Goochiamo con le qualità che abbiamo e diamo tutto".

Che partita è stata? “Pattita difficile, sono un'ottima squadra. L’anno scorso in 10 è stata una partita difficile. L’allenatore è bravo e anche in 10 sanno gestire palla e partita. Abbiamo difeso bene, siamo stati sempre in controllo. Non ci sono state situazioni difficili da gestire ma mi piacerebbe un po piu di qualità con gente che vuole di piu palla. Dal punto di vista dell’organizzazione, posso solo dire cose belle dei miei giocatori ma con la palla serve più qualità e fiducia. Goochiamo con le qualità che abbiamo e diamo tutto".

Vuole qualcosa da mercato? “Non mi aspetto che arrivi nessuno. Il direttore è stato onesto in un'intervista che di solito ad un allenatore non piace sentire. Tutti gli allenatori vorrebbero sapere di avere tanti soldi da investire per fare una squadra inredibile. Ho avuto situazioni così in club prticamente senza limiti ma questo non è il nostro profilo. Lavoriamo con le qualità che abbiamo. Abbiamo fatto tre partite all’Olimpico e il fatto di non prendere gol ci dà una buona possibilità di difendere la partita perché siamo una squadra che non segna tanto".

Sapeva dall’inizio che questa società aveva dei limiti? “Non voglio parlare troppo di questo. Dei problemi personali con il direttore, è bugia totale. Non ho nessun problema con lui. Tra di noi c’è onestà. Non si può criticare nessuno se parla con onestà.

Si può migliorare il giro palla da dietro?

“Menomale che non c'è una videocamera su di me (ride, ndr). Quello che dicevo prima, giochiamo con le nostre qualità. Ci sono allenatori che ha la possibilità di fare un gran calcio, noi cerchiamo di trovare il nostro equilibrio con quello che abbiamo. Quando giochi contro 10 di solito hai più possesso, abbiamo controllato sì la partita ma abbiamo avuto poco la palla. Bove lo chiamo cane malato perché è uno che ringhia agli avversari e non si arrende. Ci sono anche Tahirovic, Zalewski, ce ne sono tanti. Marash è un professionista vero, lui è il quarto difensore ma ha fatto partite di grande qualità. Abbiamo pochi difensori, ma lui ha fatto molto bene, si fa trovare sempre pronto. Lavora molto bene anche giocando poco”.

Quando Abraham ha dato profondità la Roma mi è piaciuta di più. Dybala è tornato più consapevole?

“Dybala ha chiesto di tornare il primo gennaio, gli ho detto che senza di lui sarebbe stato difficile vincere. Io gli avevo detto di tornare il 29, poi lui mi ha chiamato e mi ha detto che il 28 si sarebbe allenato con noi. Questo è Paulo, è un ragazzo speciale. A me è piaciuta la profondità di Abraham e anche Matic gestisce la palla molto bene. Con la profondità di Tammy la squadra è migliorata. Anche su Lorenzo voglio spendere qualche parola: non stava bene e ha fatto di tutto per giocare. Gli ho chiesto uno sforzo e lui ha giocato per 75 minuti per noi”.