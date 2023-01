Mourinho fa chiarezza: "Ecco come sta davvero Wijnaldum"

ROMA - Mourinho fa chiarezza sulle condizioni di Gini Wijnaldum. Il centrocampista olandese, fermo da agosto per la frattura della tibia, ha ripreso parzialmente ad allenarsi in gruppo ma soltanto nelle sedute atletiche. Mourinho dopo la Fiorentina ha voluto chiarire le sue condizioni: "Su Wijnaldum dico che qualche volta l’ufficio stampa mette delle foto che potrebbero indurvi in errore, mettono dei reel di allenamento dove lui è con il gruppo ma per una questione di gioia di stare con noi, in realtà non può allenarsi con noi. Deve stare clinicamente a posto, poi possiamo iniziare a pensare quando tornerà. Le foto che vedete da Instagram o da altre parti, sono semplici scatti”.