La Roma di Mou, «Una» e «Bina»

M ourinho il torero, Z alewski il dardo più acuminato, Dybala la stoccata finale. Olé, la corrida è servita. La Fiorentina si accascia come l’ultima vittima della scientifica tauromachia portoghese e muore con l’inconsapevolezza del toro, chiedendosi perché. Ha dominato nel possesso palla per venticinque minuti, incapace di finalizzare, ma si è illusa quel tanto che basta di potersi giocare una partita alla pari, contro una Roma acquattata nella sua tre quarti. Poi, l’imperdonabile errore di Dodo che la scopre ai fianchi e che, tuttavia, non è casuale ma frutto di una precisa strategia. Che Mourinho consegna alla missione del suo cresciutissimo esterno italo-polacco. Zalewski risponde con la velocità, l’astuzia, il tempismo di un guastatore e i viola cascano nell’agguato.



Controllo e prudenza

Il resto è il colpo magistrale assestato con la fionda dal sinistro argentino, che schiaffeggia la palla dall’alto verso il basso e compie un altro prodigio. Poi, in undici contro dieci, l’egemonia giallorossa torna a essere prudenza assoluta e controllo del vantaggio. A otto dalla fine arriva il bis del duo Abraham-Dybala, confermando un’inversione dei ruoli che assegna al generoso e più modesto inglese il compito di mettersi al servizio del fuoriclasse sudamericano. Ma è grasso che cola, di cui Mourinho potrebbe anche fare a meno, convinto com’è che non sia necessario ammazzare il toro due volte, e tuttavia va bene se ti capita di farlo. Questo per dire che non esiste un modulo più sfacciatamente opportunistico e un’applicazione più matematicamente raziocinante di quelli dello Special One. Per cui l’estetica è solo il riflesso dell’utilità. Così è, se vi piace.



Nessun limite per Mourinho