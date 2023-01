Non parla da oltre due mesi, José Mourinho. E la sosta per il Mondiale conta fino ad un certo punto visto che, da quando è ripartita la stagione, è stato lo stesso allenatore a scegliere di non fare la conferenza pre partita a Trigoria. Prima perché squalificato, poi per decisione sua e del club. Mou, infatti, non parlerà neppure domani, alla vigilia di Spezia - Roma mentre sarà intervistato dopo la partita.