Roma, strappo Zaniolo: ha detto a Mourinho di non essere disponibile per giocare!

ROMA - Nicolò Zaniolo non sarà convocato da Josè Mourinho per la partita contro lo Spezia, in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Picco. La scelta è totalmente di Nicolò Zaniolo che ha fatto sapere ad allenatore e società di non essere disponibile per la sfida contro la squadra della città in cui è cresciuto. Il mercato non c'entra nulla, nel senso che non ci sono trattative avviate per la sua cessione.