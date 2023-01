Roma, Foti promosso a Coverciano: menzione speciale per il vice di Mourinho

ROMA - Promosso a pieni voti sul campo, con la Roma imbattuta nei cinque incontri in cui ha sostituito in panchina José Mourinho (4 vittorie e il recente pareggio in rimonta a San Siro contro il Milan), Salvatore Foti ha superato brillantemente anche le prove finali a Coverciano e ha così conseguito il patentino da allenatore 'Uefa A'. Per il vice dello 'SPecial One' anche una menzione speciale dal settore tecnico: "Alla luce degli esami sostenuti - si legge in una nota della Figc -, il migliore del corso è risultato Jacopo Sbravati. Da segnalare inoltre le prove finali fatte registrare da Luca Laudisi, Vincenzo Melidona e dall’allenatore in seconda di Josè Mourinho alla Roma, Salvatore Foti".