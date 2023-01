Ultimo verso Sanremo: "Io, la Roma, il cane malato Bove e..."

ROMA - Nella testa di Ultimo, ma di tutti gli altri cantanti in gara, c'è una sola data in testa: il 7 febbraio, giorno dell'apertura del 73° Festival di Sanremo. Un appuntamento cerchiato in rosso sul calendario che però non distoglie l'attenzione di Ultimo dall'altra sua passione, la Roma. La segue, la tifa, non la lascia, e commenta così al Fatto Quotidiano gli ultimi sviluppi: "Noi della Roma siamo nati per soffrire. Mi piace Bove, ha ragione Mourinho a chiamarlo "cane malato", non molla mai. Con la Fiorentina abbiamo giocato da squadra", l'analisi del cantante romano.