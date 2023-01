Spezia-Roma, la probabile formazione di Mourinho senza Zaniolo

ROMA - La Roma ieri (sabato) ha fatto la rifinitura anti-Spezia, poi è partita direzione Liguria, ma senza Zaniolo. Nicolò s'è sfilato, ha chiesto di non giocare e Mourinho non lo ha convocato. Non è sereno, il mercato incombe e negli undici titolari di Mou non c'è spazio per chi si porta dietro malumori e dubbi. Sguardo serio, cupo, Zaniolo ha svolto l'allenamento sempre con il fratino addosso, quello delle riserve, poi ha salutato i compagni. I senatori gli hanno parlato e non solo ieri, soprattutto Pellegrini, ma la decisione di aprire alla cessione già in questo mercato invernale è ormai stata presa. Sarà una Roma senza Zaniolo, che guarderà da casa sua - magari mentre aspetta una chiamata del suo agente - la partita contro lo Spezia.