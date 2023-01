Spezia-Roma 0-0 diretta: proteste per l'arbitraggio di Sozza

La Roma è pronta alla sua ultima partita del girone d'andata del campionato. La squadra di José Mourinho questo pomeriggio alle 18 sfiderà lo Spezia di Gotti per cercare di accorciare il distacco con le prime della classifica. Senza Zaniolo, lasciato a Roma perché sul mercato, il tecnico si affiderà alla coppia Dybala-Abraham per trovare gol e vittoria.

18:30

30' - La Roma protesta ancora

Nuovo episodio controverso in campo. Lancio lungo di Mancini, Hristov sbaglia il tempo dell'intervento e sul pallone interviene Abraham che viene tirato giù dal difensore. Sozza non vede e non concede il fallo nonostante le proteste della Roma.

18:26

26' - Dybala, la punizione non va

Calcio di punizione dal limite dell'area di rigore per il fallo di Agudelo su Celik. A battere di prima Paulo Dybala che non trova la porta ma solo la barriera.

18:21

21' - Primo tiro in porta della Roma

La squadra di Mou alza il baricentro e arriva per la prima volta al tiro in porta: conclusione dal limite dell'area da parte di El Shaarawy ma il tiro è debole e bloccato senza problemi da Dragowski

18:16

15' - La Roma chiede un rigore

Tocco di un difensore dello Spezia sulla gamba di Zalewski in area di rigore. Sozza lascia giocare, tutta la panchina della Roma in piedi a protestare. Sozza estrae un giallo per Foti, dopo tre minuti di meicazione il terzino polacco si è rialzato. LA MOVIOLA

18:12

12' - Primo cambio per lo Spezia

Problema muscolare per Holm, lo Spezia costretto alla prima sostituzione. Dentro Ferrer al suo posto.

18:09

9' - Fase di studio

La Roma non affonda, lo Spezia si chiude e aspetta di ripartire. Fase di studio delle due squadre, con la squadra di Gotti col baricentro basso.

18:03

3' - Celik, infortunio alla mano

Doloroso infortunio a un dito della mano sinistra per Celik: durante un contrasto con Ampadou si è storto totalmente il dito del turco. Lo staff medico ha fasciato la mano, il giocatore ha scelto di rimanere in campo.

18:00

1' - Comincia la partita

Fischio d'inizio di Sozza: comincia la partita tra Spezia e Roma. Primo pallone battuto dalla formazione di Mourinho.

17:45

Roma, paura Abraham

Paura per le condizioni di Abraham: il centravanti inglese ha sentito tirare il flessore durante il riscaldamento. Dopo il controllo dello staff, l'inglese ha dato l'ok a giocare.

17:10

Tiago Pinto sulla cessione di Zaniolo

Il general manager giallorosso Tiago Pinto ha commentato la situazione legata all'addio di Zaniolo: "Qualcuno ha provato a mettere gli interessi personali davanti a quelli collettivi" LEGGI TUTTO

17:05

Spezia-Roma, il tabellino

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Hristov; Holm, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Gyasi, Verde.

A disp.: Zovko, Marchetti, Moutinho, Sala, Krollis, Beck, Zurkowski, Ferrer, Esposito, Kovalenko, Maldini, Strelec, Cipot.

All. Luca Gotti

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, El Shaarawy, Abraham

A disp.: Boer, Svilar, Vina, Kumbulla, Spinazzola, Bove, Camara, Volpato, Tahirovic, Belotti, Shomurodov, Solbakken, Pellegrini

All. José Mourinho

17:00

La formazione dello Spezia

Spezia (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Hristov; Holm, Bourabia, Ampadu, S. Bastoni, Reca; Gyasi, Verde

16:55

Pellegrini in panchina

Lorenzo Pellegrini comincerà la partita dalla panchina: il capitano giallorosso dopo il provino di questa mattina non è in condizioni ottimali.

16:53

Roma, la formazione ufficiale

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala; Abraham, El Shaarawy.

16:45

Dybala cerca il poker

Paulo Dybala è a quota sette reti in questa Serie A e può realizzare almeno otto centri in un girone d’andata per la quarta volta nel massimo campionato italiano, solo quattro giocatori ci sono riusciti nella competizione dall’inizio dello scorso decennio: Ciro Immobile (7), Gonzalo Higuaín (5), Mauro Icardi (5) e Antonio Di Natale (4).

16:30

Roma imbattuta contro lo Spezia

La Roma è imbattuta contro lo Spezia in Serie A, grazie a tre successi (i due più recenti tenendo la porta inviolata) e un pareggio.

La Spezia - Stadio Alberto Picco