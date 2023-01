Zaniolo verso la cessione: il duro commento di Tiago Pinto

ROMA - La Roma è impegnata contro lo Spezia, Nicolò Zaniolo è nella Capitale aspettando novità sul mercato. Il general manager della Roma Tiago Pinto ha commentato la situazione dell'attaccante in uscita ai microfoni di Dazn: "Qualcuno ha provato a mettere gli interessi personali davanti a quelli collettivi. Non è la prima volta che succede. Oggi sono qui tutti quelli che hanno voglia e determinazione per lottare per la Roma. Dal primo giorno all'ultimo gli interessi collettivi devono essere messi davanti a tutti. Siamo abituati a vivere due stagioni diverse, col mercato e senza mercato aperto. Il primo febbraio ci sarà una Roma compatta, forte e con gli obiettivi chiari da perseguire. In ogni caso dobbiamo cercare di vincere tutte le partite, senza avere il rimpianto per aver fatto tutto il possibile per arrivare in Champions", l'anticipazione dell'intervista in onda tra qualche minuto.