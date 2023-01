La frase urlata di Mourinho a Sozza: tensione in panchina durante Spezia-Roma

Se, quando l'arbitro non ha dato il rigore su Zalewski o non ha fischiato una punizione su Abraham, José Mourinho era rimasto in silenzio, quando Sozza non ha ammonito Bourabia per un fallo in mezzo al campo su Smalling (sarebbe stato il secondo) non ci ha visto più. Si è alzato dalla panchina e gli ha detto: "Stai scherzando?". Sozza non l'ha presa bene e per tutta risposta ha ammonito l'allenatore portoghese. Mou non ha replicato e ha lasciato correre, poco dopo la Roma ha segnato il gol del 2-0,