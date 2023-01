Stramaccioni dice la sua sul caso Zaniolo: “Si pesta i piedi con Dybala”

ROMA - "Secondo me con il modulo di Mourinho Zaniolo e Dybala agiscono un po' nella stessa zona". E' l'opinione, espressa ai microfoni di Dazn, di Andrea Stramaccioni: per l'ex tecnico di Inter e Udinese (ma anche ex delle giovanili della Roma), l'arrivo dell'argentino ha creato problemi di coesistenza in squadra: "L'anno scorso - ha argomentato Stramaccioni - Zaniolo era perfettamente integrato nel tridente Zaniolo-Pellegrini-Abraham: centravanti, centrocampista di inserimento e lui". E ad avviso di Stramaccioni, la conseguenza è che Mourinho si trova con un rebus complicato ogni volta che deve inserire entrambi (magari con Pellegrini e Abraham) in formazione: "Sono dei mancini, quando non la beccano vanno a cercare la palla sempre nella zona destra del campo. La partita contro il Milan, quella in cui Mourinho cerca di farli coesistere tutti e quattro è stata un piccolo fallimento tecnico-tattico, al netto della reazione finale. Quindi secondo me c'è anche un tema di collocamento", ha concluso Stramaccioni.