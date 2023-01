Tanti auguri De Rossi: ecco la ricorrenza speciale di Daniele

Ci sono date destinate a cambiare per sempre la storia di una persona e di tutte quelle che le sono accanto. Il 25 gennaio 2003, praticamente 10 anni dopo l'esordio in Serie A di Francesco Totti, la Roma si preparava ad abbracciare colui che, proprio con Francesco, sarebbe diventato simbolo, bandiera, emblema e anima della Roma stessa e dei suoi tifosi. Daniele De Rossi, che già aveva giocato in Europa in prima squadra e pure in Coppa Italia, non aveva ancora realizzato il sogno di una vita: esordire in Serie A. Il 25 gennaio del 2003, contro il Como, sul campo neutro del Garilli di Piacenza, gioca i primi minuti della sua storia in campionato: 616 presenze complessive (in tutte le competizioni), tre trofei, mai però quello scudetto che, nel 2008 e nel 2010, pensava di riuscire a cucire sulla maglia. Ma la storia di De Rossi e della Roma non si può limitare ai titoli vinti (anche perché pochi): è il racconto di un amore che ha saputo superare le barriere tra tifoso e calciatore nel modo più assoluto e onesto perché Daniele è stato, negli ultimi vent'anni, l'emanazione diretta dei romanisti dentro al campo di gioco.