Zaniolo, tutti i dubbi sul Bournemouth: i dettagli sul club inglese

ROMA - Il primo problema per il tifoso giallorosso è riuscire a scrivere il nome del club. Il primo problema per Nicolò Zaniolo è capire se il Bournemouth sia la squadra giusta per lui. La Roma ha ricevuto la prima vera offerta ufficiale per l'attaccante proprio dal club inglese, non di prima fascia, ma che ha la forza economica per permettersi cifre importanti nel mercato invernale. Offerta da trenta milioni più cinque di bonus e il 10% sulla futura rivendita.

Zaniolo ha ascoltato l'offerta e sta ragionando sul da farsi. Il giocatore non è propenso ad accettare, ma attende che la chiamata del Milan che in questo momento però non intende andare oltre i diciotto milioni di euro. Cifra considerata inaccettabile dalla Roma. Ma perché Zaniolo non è propenso ad accettare il club inglese? Il Bournemouth prima di tutto non naviga in acque limpide in Premier League: la squadra è terzultima in classifica, avendo vinto solamente quattro partite, pareggiate cinque e perse ben undici. Per il club inglese Zaniolo sarebbe una mossa per cercare di aumentare la sua potenza offensiva, in un attacco che fin qui ha realizzato solamente quindici gol (secondo peggior attacco della Premier League). Questo soprattutto a causa del rendimento altalenante del suo miglior attaccante, Dominic Solanke che fin qui ha segnato solamente tre gol in campionato.