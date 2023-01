Abraham tra Mourinho e Dybala: "Ecco cosa abbiamo fatto dopo il rigore Mondiale"

ROMA - Tammy Abraham senza filtri. L'attaccante inglese della Roma si confessa alla trasmissione "StarCasino" e racconta del suo rapporto con il "gemello del gol" Dybala in un'intervista "verità".

L'attaccante inglese punta poi sul futuro suo e dei giallorossi: "La pausa mi ha fatto bene. Ho trascorso del tempo con la mia famiglia e recuperato le energie. Mi dicevo che, quando sarei tornato, avrei dovuto aiutare la squadra il più possibile. Ed è quello che sto facendo. Voglio portare di nuovo un trofeo a Roma, voglio riprovare la sensazione dello scorso anno. Con Dybala ho instaurato un buon rapporto sia dentro che fuori dal campo, che ora si sta consolidando e anche per la squadra è positivo, ma dobbiamo continuare su questa strada".

"Mourinho come uno zio"

Sul rapporto con il tecnico Mourinho, Abraham lo spiega così: "Per me è come se avessi avuto uno zio di Roma. Un giorno mi ha chiesto se preferissi restare nella piovosa Inghilterra o se volessi godermi il sole della Capitale. E adesso mi sto godendo tutto".