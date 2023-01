"Dybala è miglior giocatore della serie A": la spiegazione scientifica è sorprendente

Paulo Dybala miglior giocatore della Serie A? Secondo i numeri - e una spiegazione scientifica - sì. Lo riporta "As", in Spagna, con numeri che non sono smentibili. Anzi. Nel dettaglio, secondo l'intelligenza artificiale di Olocip, il numero 21 della Roma ha dati migliori di quelli di giocatori come Leao. Kvaratskhelia o Osimhen . Per capire l'impatto dell'argentino dall'inizio del 2023, si legge su As, bisogna guardare alle partite che ha giocato la Roma. Sono 5 le partite giocate e 8 i gol segnati, Dybala è coinvolto in 5 degli 8 gol (3G + 2A) .

Dybala, numeri al top in Serie A

In termini generali, le azioni totali di Dybala (offensive, difensive e di costruzione del gioco) hanno contribuito a far sì che la Roma generi una differenza di 1 gol ogni 101 minuti. Ma non tutto si riassume di fronte al gol, l'argentino è un generatore di calcio. L'Intelligenza artificiale sostiene che come passaggi totali, passaggi in avanti, costruzione del gioco e passaggi riusciti Paulo sia il migliore del campionato. Registra una media del 78,42% di passaggi positivi e, finora, ha partecipato a 14 azioni da gol. In ambito europeo è il calciatore con la migliore prestazione in base al rapporto tra pericolosità e minuti giocati. Per questo Mourinho non fa mai a meno di lui.