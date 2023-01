Totti porta a pranzo Volpato: sorrisi e selfie al ristorante

ROMA - Un pranzo da 10 per Cristian Volpato , 19enne talento della Roma che dopo l'allenamento di oggi (venerdì 27 gennaio) a Trigoria si è goduto un momento speciale al ristorante in compagnia di Francesco Totti . Il giovane italo-australiano, che fa parte della scuderia dell'ex capitano , ha immortalato sui propri profili social alcune immagini scattate a tavola insieme a Totti che le ha a sua volta rilanciate nelle sue storie Instagram , scatenando così una pioggia di 'like' da parte dei tifosi giallorossi.

A tavola con il capitano

Un momento felice per Volpato che, dopo aver debuttato l'anno scorso in Serie A e trovato anche il gol contro il Verona, è ormai in pianta stabile in prima squadra e quest'anno ha collezionato 4 presenze in campionato (con un'altra rete, sempre agli scaligeri) più 3 in Europa League. Per lui è arrivato anche l'esordio con l'Italia Under 21 ed è sempre alta la fiducia del tecnico giallorosso José Mourinho, che lo considera uno dei suoi 'bambini'. Un po' come Totti con cui, tra una portata e l'altra, avrà avuto modo anche di parlare del futuro.