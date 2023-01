Kim Kardashian romanista, le ironie social: "Più attaccata alla maglia di zaniolo"

Il video di Kim Kardashian, che indossa una maglia della Roma e passeggia mostrando a tutti la divisa della stagione 1997-98, ha scatenato l'entusiasmo e l'ironia dei tifosi giallorossi, che non hanno perso l'occasione di scatenarsi sui social, con commenti originali e divertenti. Alcuni si chiedono il nome del giocatore: "Io punto tutto su Gualtieri", scherza un utente. "Cosa hanno in comune Kim Kardashian e Lampros Choutos? Entrambi hanno indossato la maglia della Roma del 98 senza mai scendere in campo", continua un altro.