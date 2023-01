Mourinho, la conferenza stampa su Zaniolo e Napoli-Roma

Dopo quasi tre mesi di assenza, ecco di nuovo José Mourinho in conferenza stampa. Questo pomeriggio alle 15.30 il tecnico giallorosso ha risposto nuovamente alle domande dei giornalisti, con tanti temi caldi da affrontare. In primis la sfida di domani sera al Maradona contro il Napoli di Spalletti, o "Spallettone" come lo ha soprannominato lo Special One, ma anche il caso Zaniolo , il rifiuto a trasferirsi al Bournemouth che ha scatenato l'ira della Roma.

La squadra è in partenza dalla stazione Termini per raggiungere Napoli. Assente naturalmente Zaniolo , tra i convocati invece Vina nonostante la trattativa con il Bournemouth.

Roma in partenza per Napoli

Terminata la conferenza stampa di Mourinho, ricca di spunti, adesso la squadra salirà sul pullman che porterà il gruppo alla stazione Termini: tutto pronto per la trasferta di Napoli. Domani sera alle 20:45 la sfida contro la squadra di Spalletti.

Mourinho e il futuro di Smalling

"Sta giocando molto bene e sta dimostrando un grande focus sulla Roma. E' una situazione aperta, non ho mai parlato con lui del rinnovo, perché è una situazione personale. Ma io sono convinto che lui voglia rimanere alla Roma. La società capisce la sua importanza e profesisonalità e il suo rendimento nelle ultime stagioni. La mia convinzione è che si può trovare un accordo. Tutti e due devono trovare un accordo: la Roma ha bisogno di Chris e lui non lo vedo in un posto dove può essere più felice".

Mourinho e il Chelsea

"Credo sia tutta una questione di diritti di immagine. Quando giocano la finale di playoff di Championship, quella è la partita che ha più soldi sul tavolo, anche più una finale di Champions. E' un potere economico completamente diverso. Il mio futuro? Questo non lo so. José vuole la Premier? José non vuole niente, io sono tranquillo e quello che succede, succede. Io voglio vivere giorno dopo giorno. Quando la società vorrà parlare con me sul futuro, io sono qui. Sono sempre qui a Trigoria. Io penso alla Roma e solo alla Roma".

Mourinho e Wijnaldum

"Il tempo passa e lui si avvicina. Non voglio dire quando rientrerà, ma tra una settimana-dieci giorni starà con la squadra. Non lo so, ma chiaramente si avvicina il rientro".

Mourinho e l'aneddoto su Kim

"Il Napoli non ha nessun giocatore del livello di Dybala. Ha tanto bravi giocatori, uno lo volevo prendere al Tottenham e ci ho parlato più volte su Face Time. Costava dieci milioni e il club inglese ne ha offerti 5: in quel momento non poteva spendere soldi. Quel ragazzo voleva tanto venire, ed è Kim. Ha tanti forti giocatori il Napoli, ma non come Dybala".

Mourinho e Karsdorp

"Karsdorp sarà fuori fin quando sarà fuori. Adesso ha un problema muscolare, ma si allena normalmente con noi. Qualcuno in questo processo è stato bugiardo e ha dato un'immagine negativa dell'allenatore e del club".

Mourinho e il mercato

"Abbiamo un ragazzo fantastico come Shomurodov che ha lavorato tanto per avere l'opportunità di giocare alla Roma. Andrà in prestito per opportunità: vedremo se andrà via per solo sei mesi, ma ha bisogno di giocare. E' pragmatico se va via un attaccante e non ne arriva nessuno. Non mi aspettavo niente di più dal mercato: il FFP è chiaro a tutti, i tifosi lo capiscono. L'uscita di Eldor significa un prestito oneroso con risparmio di stipendio, ma questo non ha impatto sul nostro mercato in entrata. Quindi non mi aspetto acquisti ma più difficoltà perché la struttura competitiva cambia. Abbiamo giocato una partita a settimana, tra poco più di una tra campionato e coppe. Quando hai qualche problema e poche opzioni, allora ci saranno sicuramente difficoltà. Ho un gruppo fantastico e andremo tutti insieme fino alla fine".

Mourinho e la formazione contro il Napoli

"Voglio prima ringraziare tanta gente che non conosco per gli auguri di compleanno. Mi hanno inviato regali, sono emozionato. Domani giocano Zalewski a destra e Spinazzola a sinistra. Cristante, Matic e Pellegrini a centrocampo, Dybala e Abraham in attacco".

Mourinho sul futuro alla Roma

"Il progetto e il futuro? E' una domanda che mi deve fare la società. Quando ero più giovane ero capace di discutere con la stampa delle cose che secondo me sono interne. La maturtà aiuta a essere equilibrato, più uomo di società e meno egoista ed egocentrico. E' una domanda che mi deve fare la società quando pensano di dovermela fare".

Mourinho sul Napoli





"Mi aspetto il Napoli di sempre. Complimenti al Napoli per lo scudetto, è vinto, è loro. E' la squadra più forte, che ha un buon allenatore, che ha ottimi giocatori e che ha fatto un buon mercato. Sono a dodici punti dal secondo e a tredici con l'Inter che poteva essere una candidata al titolo. Sono tanti dodici punti dalla seconda, per la poca consistenza di Milan e Inter. E' scudetto loro, ma noi cercheremo di vincere la partita. Ma complimenti ai napoletani e a Luciano: hanno vinto meritatamente lo scudetto".

Mourinho sull'esclusione di Zaniolo

"Non posso parlare dei provvedimenti a Zaniolo. Purtroppo sembra che ho ragione io, cioè che Zaniolo resterà alla Roma. Perché purtroppo? Perché da un mese il giocatore ogni giorno dice di voler andare via. Dopo lo Spezia io ho dato lunedì libero a tutti. Martedì ho detto allenamento opzionale: tutti i giocatori che erano in panchina a La Spezia, tanti giocatori che hanno giocato sono venuti per allenarsi, o per stare in pascina. Questo è il profilo di giocatore che voglio: con giocatori che voglio essere una squadra. Quando un giocatore dice a tecnico, società e compagni: non voglio giocare nella Roma, non voglio vestire la maglia della Roma, non voglio giocare e allenarmi col gruppo... Io voglio giocatori felici e che lascino felici gli altri giocatori. Purtroppo sembra che Zaniolo resterà alla Roma, e Nicolò non fa parte del progetto Napoli. Non voglio più parlare di Zaniolo".

Zaniolo escluso: non convocato col Napoli

Niente Napoli per Nicolò Zaniolo, non convocato dalla Roma. Il giocatore oggi ha svolto solo la parte atletica con la squadra, poi ha lavorato individualmente. Domani mattina si allenerà da solo

Tra poco la conferenza stampa di Mourinho

Grande attesa per le parole di Mourinho in conferenza stampa. Il tecnico alle 15:30 risponderà alle domande dei giornalisti presenti al Fulvio Bernardini: tanti temi caldi, dal caso Zaniolo al mercato in entrata fino naturalmente alla partita di domani contro il Napoli.

