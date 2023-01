Roma e Zaniolo, lo strappo e la toppa

L’equilibrio fragilissimo che regge e regola alcuni sistemi umani non è ricomponibile. Se si rompe, scatena una serie di reazioni a catena, tutte logicamente coerenti le une alle altre, ma capaci di portare il sistema verso il baratro. L’epilogo del rapporto tra Zaniolo e la Roma non sfugge a questa legge. Ha ragione Mourinho, quando scarica un calciatore che un giorno sì, e l’altro pure, dice che se ne vuole andare. Un allenatore del suo prestigio non può piegarsi ai capricci di un talento sportivamente e caratterialmente immaturo. La sua decisione di non convocarlo alla vigilia della partitissima di Napoli è doverosa. Allo stesso modo la forzatura del fantasista alla società giallorossa, per una cessione al Milan, è un azzardo. Perché velleitario rispetto al potere contrattuale che Zaniolo ha oggi sul mercato nazionale. E perché cade in una congiuntura finanziaria della Roma che è un eufemismo definire emergenziale. La necessità di realizzare plusvalenze è per i Friedkin un imperativo categorico, di fronte al quale la trattativa migliore diventa quella che consente di ricavare subito tutto il ricavabile, rinunciando a scommettere su prestiti con obblighi di riscatto condizionati a risultati sportivi. Così sfuma il Milan e arriva il Bournemouth, un club con un piede nella Premier e un altro nella Championship, cioè l’equivalente della serie B italiana. Non è proprio la terra promessa per un ventitreenne ancora abituato a sentirsi raccontare come uno dei migliori prodotti del calcio italiano.

Come si vede, ciascuno nel suo spicchio di mondo rivendica scelte e posizioni che, analizzate individualmente, risultano coerenti con la propria strategia personale. Mourinho non può farsi umiliare da un giovane a cui ha già dato dimostrazione di fiducia, non sempre ricambiata. I Friedkin non possono rinunciare a fare cassa. Zaniolo non può buttarsi via così presto, anche se per un contratto appetibile. L’equilibrio del sistema è venuto meno. E non è possibile ricomporlo sacrificando una delle aspettative individuali a vantaggio delle altre. D’altra parte non è neanche possibile riavvolgere il nastro della storia all’indietro e tornare al punto in cui la crisi si apre. Cioè all’estate successiva alla conquista della Conference League, propiziata da un gol del ragazzo spezzino, nella quale la Roma rinuncia a costruire una strategia finanziaria puntando sulla fiducia, e inizia a perseguire una scommessa. Anziché rinnovare il contratto a un giocatore che è uscito da due infortuni e che sta ricostruendosi come atleta, lo mette all’asta del miglior offerente che ancora non c’è. Perché questa è la mossa che rompe il fragilissimo equilibrio e scatena tutto ciò che da quel giorno si è prodotto.