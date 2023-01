Zaniolo, striscione durissimo dei tifosi: “Traditore”

ROMA - I tifosi della Roma si sono fatti sentire dopo gli ultimi sviluppi del caso Zaniolo, dal rifiuto all'offerta del Bournemouth alle parole di Mourinho in conferenza stampa ("Da un mese il giocatore ogni giorno dice di voler andare via"). Il rapporto tra la piazza giallorossa e il numero 22, eroe di Tirana e sempre sostenuto dalla curva, appare ormai irreparabile, con una durissima contestazione che è andata in scena davanti al Colosseo.