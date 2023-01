Le parole clamorose di Tiago Pinto sul futuro di Zaniolo

Possibilità concrete per cedere Zaniolo?

“Non ho problemi nel rispondere a questa domanda, tutti hanno capito quello che è successo. Zaniolo ha chiesto di essere ceduto, insieme al procuratore abbiamo trovato una soluzione che era il Bournemouth. Siamo tutti un po’ in difficoltà, la soluzione c’era ma come voi sapete ho detto a gennaio che, con tutti i paletti che abbiamo, non possiamo prendere se prima non cediamo. Abbiamo più di 48 ore, è una situazione difficile per noi, per tutti”.

Se dovesse restare, potrebbe essere reintegrato?

“Dico che mancano 48 ore alla fine del mercato, poi a fine mercato parlerò e quello sarà il momento giusto per rispondere alla tua domanda, ho qualche speranza. L’interesse superiore della Roma è prima rispetto ad altri, spero che tutti lo facciano. La proprietà ha fatto tanto per il club in questi due anni”.

Mourinho resterà alla Roma?

“Ho sentito la sua conferenza, si parlerà internamente di questo tema. Noi abbiamo un rapporto buono nonostante qualcuno dica che non sia al 100%, questi temi si trattano internamente”.