Napoli-Roma, le pagelle dei giallorossi: perno Matic, Dybala rincorre

Quella di destra non è la corsia che preferisce e Kvara è un brutto cliente . Suo il cross per il provvisorio pareggio della Roma.

Si fa trovare pronto sul tiro di Lozano nella ripresa. Si salva su Raspadori nel recupero. Non può far nulla sui due gol.

Matic 6,5

Personalità ed esperienza gli permettono di giocare queste sfide ad alti livelli. È sempre pronto ad aiutare i compagni e a far ripartire l’azione. In campo la sua presenza si sente.

Tahirovic (dal 38’ st) sv

Ha qualche responsabilità sul secondo gol, esce male su Zielinski.

Spinazzola 6

Torna titolare proprio contro il Napoli, all’andata fu la sua ultima partita dal primo minuto. Qualche discesa che ricorda i bei tempi, va vicino al pareggio nel recupero del primo tempo con un grande tiro da fuori area.

El Shaarawy (dal 1’ st) 7

In gol la scorsa settimana a La Spezia, si ripete contro il Napoli, con il quale ha un conto aperto: cinque reti al suo attivo. Riesce a dare più peso offensivo alla Roma. Subito pericoloso, il gol del pareggio conferma la sua affidabilità e il suo momento d’oro.

Dybala 5,5

Si vede poco per tutta la partita, quasi non riuscisse a entrare in partita. Non va meglio nella ripresa. Ammonito per un brutto fallo su Lobotka. Si sacrifica anche nei recuperi difensivi.

Pellegrini 6

Tocca palloni preziosi, a cominciare da quello che porta Kim a rischiare l’autogol. Gioca abbastanza arretrato nel primo tempo. Meglio nella ripresa, fino alla sostituzione. Non era al meglio della condizione, si era allenato poco in settimana

Bove (dal 38’ st) sv

Entra quando c’è da difendere il pareggio, ma stavolta il suo apporto non aiuta la Roma nel finale.

Abraham 5,5

Si dà da fare, combatte, ma non riesce ad andare alla conclusione. Esce per un problema muscolare.

Belotti (dal 28’ st) 5

Non pervenuto. Prosegue il suo periodo no.