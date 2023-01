Roma, infortunio per Spinazzola: lesione al flessore

ROMA - Brutte notizie per Josè Mourinho. Nel corso della gara di ieri contro il Napoli (vinta dagli azzurri per 2-1), Leonardo Spinazzola è stato costretto ad uscire dal campo per infortunio. Il laterale giallorosso si è presentato questa mattina a Villa Stuart per sostenere gli esami del caso. Il giocatore ha riportato una lesione di primo grado al flessore della coscia destra. Un problema che lo costringerà a saltare le prossime gare.