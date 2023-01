Zaniolo, linea durissima dei Friedkin e della Roma: fuori dal progetto tecnico!

Linea durissima della Roma (intesa come proprietà, soprattutto, dirigenza e allenatore) nei confronti di Nicolò Zaniolo . Pur avendo manifestato totale vicinanza al giocatore, dal punto di vista umano, per gli insulti e le minacce , il club giallorosso, e in particolare i suoi proprietari, hanno deciso: Nicolò è fuori dal progetto tecnico . Cosa significa questo?

Roma, Zaniolo fuori dal progetto tecnico

Significa che fino a questa mattina c’erano delle possibilità che Zaniolo, in fondo, accettasse il Bournemouth, ma sono svanite anche quelle e ora non ci sono altre situazioni sul tavolo. Al momento non c’è nulla e nulla ci sarà domani, a meno di clamorosi colpi di scena nelle ultimissime ore di mercato. Da qui la decisione dei Friedkin: i proprietari hanno sempre pensato che giocare per la Roma debba essere un onore e preso atto che il numero 22 si è rifiutato di allenarsi varie volte e si è rifiutato di giocare alcune partite hanno deciso di considerarlo fuori dal progetto tecnico. Al momento la situazione è questa. Nei prossimi giorni si valuteranno le sanzioni disciplinari. La decisione è presa in accordo tra allenatore, dirigenza e proprietà, poi si vedrà. Di certo i Friedkin vogliono che sia chiara una cosa: non sono disponibili a negoziare.

Zaniolo, cosa succederà in estate

Su un'altra cosa Dan e Ryan Friedkin (e Tiago Pinto) sono netti: se Zaniolo vorrà andar via in estate, e quindi non restare 18 mesi senza pallone (il suo contratto scade nel 2024), perdendo anche la Nazionale, dovrà portare un'offerta pari o superiore a quella fatta dal Bournemouth quest'inverno. In sintesi, intorno ai 30 milioni. Esattamente quelli che sono sfumati pochi giorni fa.