Roma, caos Zaniolo: non si è presentato a Trigoria

ROMA - Non si placano le discussioni intorno al nome di Nicolò Zaniolo. L'attaccante giallorosso, che ieri era a La Spezia per un permesso concesso dalla Roma, sarebbe dovuto tornare oggi a Trigoria, ma al momento non si è ancora presentato al centro sportivo dei giallorossi. Zaniolo, che è tuttora in attesa di conoscere il suo futuro, aveva lasciato la capitale con il padre Igor per tornare a La Spezia dopo le minacce e gli insulti ricevuti da alcuni tifosi sotto casa.