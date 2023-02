Buon compleanno Batistuta! Ecco gli auguri social di Roma e Fiorentina

Spegne oggi 54 candeline il campione argentino Gabriel Omar Batistuta. Il Re leone, nome d'arte assegnatogli per la lunga chioma bionda, ha lasciato un ricordo indelebile (soprattutto in Serie A) grazie ai suoi gol da attaccante puro, reinventando il ruolo della punta. La sua carriera, iniziata in Argentina con le maglie del Newell's Old Boys, River Plate e Boca Junior, è stata contrassegnata da gioie e dolori a causa di infortuni seri che lo hanno costretto a giocare in situazioni inverosimili. Sono, ovviamente, immancabili gli auguri social di Roma e Fiorentina, che hanno deciso di ricordarlo con alcuni dei suoi gol e con un podcast speciale da parte della squadra giallorossa.

L'arrivo in Serie A, l'esperienza con la Viola Colpo di testa imperioso, 9 sulle spalle e destro impressionante, queste le caratteristiche inconfondibili del fuoriclasse argentino, arrivato in Italia nel 2003 per 2.5 milioni di euro sborsati dalla Fiorentina e incassati dal Boca Junior. Cifra sicuramente ricompensata a suon di gol: ben 203 in 331 presenze in tutte le competizioni (di cui 152 in Serie A) che gli hanno permesso di diventare il miglior marcatore all time della Viola.