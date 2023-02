Diretta Zaniolo: Mourinho, Pinto e reazioni tifosi a Roma-Cremonese LIVE

ROMA - Nel giorno in cui Nicolò Zaniolo è tornato a parlare, con una lettera aperta in cui tende la mano alla Roma, la squadra di Mourinho scende in campo contro la Cremonese nei quarti di finale di Coppa Italia in gara unica. Il 23enne attaccante, rimasto in giallorosso all'indomani della chiusura del mercato di gennaio, è il "convitato di pietra" della gara di stasera allo Stadio Olimpico. Sono particolarmente attese le parole di Tiago Pinto , nel pre-partita, e di José Mourinho , dopo la gara, sulla situazione del giovane talento romanista, che rischia di rimanere ai margini della rosa giallorossa fino a giugno.

21:48

Finisce il primo tempo

Cremonese in vantaggio per 1-0 alla fine del primo tempo della sfida dell'Olimpico contro la Roma. I tifosi giallorossi sono concentrati nel sostenere la squadra di Mourinho, ma si sono senti fischi nel momento in cui le squadre sono rientrate negli spogliatoi. Mourinho ha lasciato la panchina con qualche minuto di anticipo rispetto al doppio fischio dell'arbitro.

21:25

Un altro striscione in Sud per dare la carica alla Roma

In Curva Sud, a inizio partita, era apparso un altro striscione, diviso in tre parti, stavolta chiaramente dedicato ai ragazzi di Mourinho che stasera sono impegnati in Coppa Italia contro la Cremonese: "Combattete per la maglia, vincete per la gloria, uniti conquistiamo la vittoria", è il messaggio apparso nella parte alta, verso Tribuna Tevere, della Sud, nel settore occupato dal gruppo Romanismo.

21:05

Lo striscione contro Zaniolo in Curva Sud

In Curva Sud, nella balconata dei Fedayn, appare un doppio striscione che punge Nicolò Zaniolo: "Per noi indossare quella maglia vuol dire onorarla, per noi baciare quella maglia significa non tradirla" si legge nel primo striscione e poi, subito sotto, "l'AS Roma è sacra". Chiara l'allusione al talento giallorosso da parte dello storico gruppo ultras. Il messaggio è stato esposto per qualche minuto all'inizio del match. LEGGI TUTTO

21:00

Iniziata la gara tra Roma e Cremonese

E' iniziato il quarto di finale di Coppa Italia tra Roma e Cremonese: al momento non ci sono cori o contestazioni nei confronti di Zaniolo, che non è ovviamente presente all'Olimpico.

20:30

Le parole di Tiago Pinto su Zaniolo

Interpellato sulla lettera aperta di Zaniolo, il general manager della Roma Tiago Pinto dice la sua ai microfoni di Italia 1: "Negli ultimi giorni ho parlato due-tre volte di questo argomento, ma oggi non è il momento. Al momento giusto io e la società parleremo del tema. Il rapporto di Zaniolo con i compagni? Capisco la curiosità, è impossibile non parlare di questo, ma il club ha bisogno di un paio di giorni per capire tutta la situazione, in questo momento non posso dire di più. Quando sarà il momento giusto? Vediamo, la prossima settimana. Se mi aspettavo di più dal mercato? Sono sempre sincero, la prossima settimana parlerò di questo. Avevamo già migliorato tanto la squadra nelle scorse finestre, questo mercato è stato difficile per tutte le squadre e con tutti i paletti che avevamo. A parte la Premier League che non ha problemi, in Italia tutte le squadre hanno avuto problemi in questo mercato. Abbiamo fatto quello che era possibile con i paletti che abbiamo, ma non sono molto contento di questo mercato come lo ero in estate". LEGGI TUTTO