Il dettaglio della lettera di Zaniolo che non è piaciuto alla Roma: Dan Friedkin furioso per un motivo

Le parole di Zaniolo non sono state accolte con sorpresa dalla Roma, consapevole che dopo la chiusura del mercato ci sarebbe stato un riavvicinamento da parte del giocatore per evitare di rimanere fermo per cinque mesi fino alla finestra del mercato estivo, quando l’addio sarà comunque nei piani di entrambe le parti.

La delusione dei Friedkin e la gestione del caso Zaniolo

Così la lettera del giocatore è stata accolta per il momento con indifferenza dalla proprietà giallorossa, dai Friedkin infuriati per il comportamento del giocatore che ha avuto con la Roma, chiedendo la cessione e rifiutando l’offerta del Bournemouth. Proprio il proprietario del club ha dettato la linea della Roma negli ultimi giorni, escludendo definitivamente Zaniolo dal gruppo e chiudendo a ogni sua cessione in prestito con diritto di riscatto. Friedkin inoltre è rimasto profondamente deluso per l’atteggiamento avuto da Zaniolo nei confronti del Bournemouth del neo proprietario Bill Foley, che il magnate texano conosce personalmente e con il quale ha avuto contatti diretti all’inizio della trattativa tra i due club. Non solo per aver rifiutato la destinazione, ma anche per aver disertato l’incontro con la dirigenza inglese.

La reazione della Roma alla lettera di Zaniolo

Così il messaggio per il momento non ha portato a una apertura ufficiale da parte del club. Perché nella lettera Zaniolo non si è scusato con la Roma e i tifosi, ma ha voluto raccontare la sua versione mettendosi poi a disposizione per il prosieguo della stagione. «Il futuro è nelle nostre mani: io tendo la mia e mi metto a completa disposizione della famiglia della Roma». Un passaggio che voleva essere distensivo ma che ha lasciato qualche perplessità. Perché invece delle scuse, Zaniolo ha chiesto al club un patto di non belligeranza. Fin qui non accettato neanche dai tifosi. La Curva Sud ieri sera allo stadio ha esposto uno striscione significativo: «Per noi indossare quella maglia vuol dire onorarla, per noi baciare quella maglia significa non tradirla. L'AS Roma è sacra». Chiaro messaggio rivolto al numero 22 giallorosso.