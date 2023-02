Roma, dalla lista Uefa al pensiero dei Friedkin sulla lettera di Zaniolo: tutte le novità

Nicolò Zaniolo tornerà ad allenarsi domani a Trigoria ma non è ancora chiaro se da solo o in gruppo. Non solo: stasera entro mezzanotte la Roma doveva consegnare la lista alla Uefa per la seconda parte di stagione. Lista che è stata consegnata ma il club giallorosso ha deciso di non comunicarla prima di avere tutti gli ok dal governo continentale del calcio. Il motivo? Con l'accordo stipulato mesi fa con la Uefa la Roma deve rispettare paletti molto precisi e per questo, prima di farla sapere all'esterno, vuole aspettare tutti gli ok da Nyon. Per cui non si saprà, ufficialmente, se Zaniolo (e Karsdorp) sono stati inseriti in lista.