Lista Uefa Roma, c'è Zaniolo: il motivo della decisione

ROMA - Nicolò Zaniolo è stato inserito da Josè Mourinho nella lista Uefa della Roma . Il numero 22 è stato incluso nei nomi scelti dallo Special One per le sfide di Europa League . L'inclusione di Zaniolo nella lista Uefa è, però, puramente formale e non sostanziale.

Zaniolo nella lista Uefa della Roma: il motivo

I Friedkin sono ancora molto arrabbiati con il giocatore dopo gli ultimi accadimenti e il no al Bournemouth. Nessun riavvicinamento dunque, ma solo un inserimento per rispettare un accordo con l'Uefa (settlement agreement). Secondo questo accordo, la Roma non potrebbe mettere a bilancio i soldi della futura cessione di Zaniolo nel caso in cui non fosse presente nella lista Uefa.