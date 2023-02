Roma, ecco le parole di Zanetti prima del match contro Mourinho

Paolo Zanetti vuole tenere alta la concentrazione dei suoi in vista del match di domani alle 18 contro i giallorossi. Le parole del tecnico dell'Empoli in conferenza stampa sono state precise: "Penso che la Roma è una squadra molto forte, con un grandissimo allenatore in panchina, con una tifoseria straordinaria. A prescindere dagli eventi di questo momento"