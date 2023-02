Roma costretta a togliere Solbakken dalla lista Uefa: ecco il motivo!

La Roma questa sera ha comunicato via mail alla Uefa che Ola Solbakken sarà tagliato dalla lista per le coppe. Il Motivo? Dopo aver inviato la lista ieri entro mezzanotte, la Roma ha aspettato che la Uefa le desse l'ok definitivo. Un ok che oggi non è arrivato perché, in base alle limitazioni del FairPlay finanziario, il governo del calcio stava controllando che il club giallorosso avesse rispettato tutti i parametri. Così non era - d'altronde era la prima volta che la Roma si trovava a fare i conti con questi paletti - e la Uefa ha chiesto a Trigoria di togliere un giocatore (e un ingaggio, in sintesi).