Zaniolo, il calcio non aspetta

Il medico curante di La Spezia, casa Zaniolo, gli dà 30 giorni di riposo a quattro mesi dalla fine del campionato (Amatori?). Quello fiscale, chiamato dalla Roma, lo trova in uno stato psicofisico non ottimale e lo ferma “a tempo indeterminato”: sette giorni?, dieci?, un mese?, un anno?, forever and ever? L’agente dice la sua, la famiglia lo riempie di consigli. Anche troppi: ma è pur sempre la famiglia, l’origine di tutto. Nicolò, confusissimo, passa dalla rabbia per i primi fischi dell’Olimpico all’avvilimento e alla paura per le minacce subite, dalla frustrazione per le parole dell’allenatore («è fuori dal progetto») alla gioia per l’inserimento nella lista Uefa. L’istante di ritrovata positività svanisce di fronte a una realtà assai diversa, una realtà di rottura. In mezzo a questa folle altalena di sensazioni, atteggiamenti, umori e reazioni, ci sono la volontà di andare nel club più gradito, il Milan, che però non è in grado di accontentare la Roma, e il no che diventa un sì, ma in colpevole ritardo, al Bournemouth.

Nicolò quando prenderà in mano la sua vita, la carriera, comprendendo che il calcio è un lavoro, un bellissimo lavoro che richiede - anzi, pretende - sacrifici, RINUNCE, solitudine, disciplina, responsabilità, buonsenso, pazienza, misura e, per dirla alla Sacchi, anche bus de cul?