Superiamo gli ostacoli, tutte le attività della Roma

ROMA - Una società sempre più al servizio dei propri tifosi. La Roma ha presentato “Unstoppable”, una nuova iniziativa che - a partire da Roma-Empoli - andrà a implementare il progetto “Superiamo gli Ostacoli" offrendo un servizio di trasporto per il trasferimento gratuito a bordo dei veicoli Toyota verso lo Stadio Olimpico dei tifosi con disabilità. Tale servizio avrà anche modo di offrire assistenza nel corso di tutta la partita e di organizzare il rientro verso le abitazioni. Il progetto “Unstoppable” ha una connotazione sociale che va oltre le partite allo stadio. Infatti, la flotta di veicoli Toyota forniti da KINTO verrà messa a disposizione del Club per supportare una serie di attività di volontariato e servizi sociali utili per la comunità cittadina.

Un progetto ad ampio raggio

Progetto include anche molti altri servizi per non vedenti (cuffie per ascoltare la radiocronaca della partita - docenze nelle scuole), per persone con disabilità (docenze in scuole calcio), per gli anziani (educazione digitale) e per i bambini delle case famiglia o di periferia (social camp).