Roma-Empoli diretta: ora LIVE la partita di oggi

Dimenticare la brutta sconfitta contro la Cremonese in Coppa Italia, e riprendere il cammino in campionato. La Roma cerca il riscatto nella partita di campionato contro l'Empoli di Zanetti , per dimenticare la delusione di mercoledì scorso e rimanere in corsa per la zona Champions.

17:23

Roma ed Empoli in campo per il riscaldamento

Le due squadre sono scese in campo per il riscaldamento a pochi minuti dal fischio d'inizio della partita.

17:15

Wijnaldum e Karsdorp out

Fuori dai convocati Gini Wijnaldum e Rick Karsdorp: il centrocampista olandese in coppa aveva strappato la sua prima convocazione dall'infortunio, sempre fuori dalla rosa invece l'esterno olandese.

17:00

Roma-Empoli, le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham.

Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Llorente, Oliveras, Celik, Camara, Bove, Tahirovic, Belotti, Solbakken, Volpato.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuhei, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.

Allenatore: Zanetti.

A disposizione: Perisan, Ujkani, Walukiewicz, Stojanovic, Cacace, Degl'Innocenti, Haas, Henderson, Fazzini, Guarino, Vignato, Pjaca, Cambiaghi, Piccoli.

16:30

Furia Abraham con l'Empoli

Tammy Abraham ha segnato tre gol nelle tre sfide contro l’Empoli in Serie A, mettendo a referto anche il 23 gennaio 2022 una delle sue quattro doppiette nel massimo torneo; l’attaccante inglese non va a bersaglio all’Olimpico in campionato dal derby del 20 marzo 2022 contro la Lazio (sabato saranno 321 giorni).

16:15

Empoli forza sei

Sei risultati utili consecutivi per l’Empoli (tre vittorie e tre pareggi): i toscani non inanellano almeno sette partite di fila in Serie A rimanendo imbattuti da marzo 2015 (otto in quel caso, con Maurizio Sarri in panchina).

16:00

Roma imbattuta da sedici anni

La Roma non perde contro l’Empoli in Serie A dal 17 febbraio 2007 (1-0 al Castellani con rete di Pozzi): da allora tre pareggi e 10 vittorie giallorosse, incluse tutte le ultime sei in ordine di tempo (queste sei segnando sempre almeno due gol).

Stadio Olimpico - Roma