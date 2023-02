Roma, Zaniolo e Pinto aprono al Galatasaray ma solo a certe condizioni: ecco quali. E poi Icardi...

Nicolò Zaniolo e il Galatasaray: missione difficile, non impossibile. Il mercato in Turchia chiude mercoledì, ci sono ancora tre giorni pieni per portare a casa l'operazione, ma solo a determinate - e non derogabili - condizioni. La notizia di oggi è che il giocatore si è detto disponibile ad ascoltare la proposta turca e lo stesso ha fatto la Roma che, però, su una cosa è irremovibile. Pinto e i Friedkin vogliono un trasferimento a titolo definitivo, per meno di 25 milioni non sono disposti a trattare.