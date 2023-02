Zaniolo al Galatasaray, si tratta. E spunta l'indizio social che fa felice la Roma

ROMA - Nicolò Zaniolo apre al Galatasaray. L'attaccante vista la situazione con la Roma adesso è pronto anche al trasferimento in Turchia e stanno già cominciando ad arrivare alcuni indizi social sul suo gradimento alla destinazione. Oggi ha infatti messo un like proprio sul profilo del Galatasaray nel post che annunciava il gol di Mertens. "Mi piace" alla foto e subito i tifosi turchi esaltati per l'indizio.