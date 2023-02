Diretta Zaniolo al Galatasaray: addio alla Roma vicino LIVE

ROMA - Sono ore calde per il futuro di Zaniolo alla Roma . Di nuovo. Dopo i giorni tesi del calciomercato di gennaio, tra il tentativo fallito del Milan di prendere il 22 giallorosso e la vera offerta del Bournemouth, rifiutata in un primo momento dal giocatore e poi - pare - accettata, ma quando ormai era troppo tardi, adesso a fare sul serio è il Galatasaray del tecnico Okan Buruk che ha presentato un'offerta alla Roma e che ha raggiunto un accordo con Nico . Si lavora ancora sul costo del cartellino, ma la svolta può arrivare presto. Segui in diretta tutti gli aggiornamenti.

10:00

La Turchia celebra Zaniolo

"Una delle più grandi stelle del calcio mondiale" e "fuoriclasse", ma non solo: in Turchia sono già pazzi di Zaniolo. Lo descrivono così e lo aspettano a braccia aperte per aggiungerlo a Mata, Icardi e Mertens, gli altri tre top player in rosa nel Galatasaray. LEGGI TUTTO

9:45

Zaniolo, guarda Icardi: Galatasaray un'occasione

Nel Galatasaray Zaniolo troverebbe, tra gli altri, Mauro Icardi: l'ex interista, dopo qualche difficoltà di ambientamento, sta giocando e rendendo bene, visto che in 12 partite ha già segnato 8 gol e servito 5 assist. Questo fa riflettere il 22 giallorosso, visto che il club turco potrebbe essere l'occasione giusta per rilanciarsi. LEGGI TUTTO

9:30

Zaniolo e l'sms di un compagno di squadra

Zaniolo ha perso la fiducia dei propri compagni di squadra, oltre a quella della proprietà e di Mourinho, e difficilmente potrà riconquistarla. A corredo di ciò, soltanto un compagno alla Roma gli ha mandato un sms dopo la sua partenza a La Spezia, dove ora si allena in solitaria. LEGGI TUTTO

9:15

Terremoto in Turchia e tweet vergognosi su Zaniolo

Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito nella notte il sud est della Turchia e il nord della Siria, facendo salire in poche ore il bilancio delle vittime a più di 700. E appena apparsa la notizia della tragedia che ha colpito il popolo turco e quello siriano, sono spuntati dei tweet vergognosi riferiti al trasferimento di Zaniolo alla formazione giallorossa di Istanbul. LEGGI TUTTO

9:00

Zaniolo-Galatasaray, l'indizio social

Zaniolo ha aperto al Galatasaray, dove troverebbe tanti vecchi giocatori di Serie A, tra cui anche Icardi e l'ex Roma Sergio Oliveira. Nel frattempo, in attesa che i club possano trovare l'intesa giusta, il classe '99 manda segnali social, esaltando i tifosi turchi. LEGGI TUTTO

8:45

Trattativa calda

Negli ultimi giorni il Galatasaray ha preso seriamente in considerazione l’idea del trasferimento di Zaniolo a tal punto da aver avviato i contatti non solo con il giocatore ma anche con Tiago Pinto e i Friedkin, che adesso sta lavorando per raggiungere la giusta cifra per il trasferimento. I colloqui sono continui, forti di una soddisfazione di entrambe le parti di chiudere l’accordo entro mercoledì, ma soprattutto forti dell’apertura del giocatore a trasferirsi dalla capitale a Istanbul. LEGGI TUTTO

8:30

L'offerta del Galatasaray per Zaniolo

Il Galatasaray ha presentato un'offerta alla Roma di 15 milioni più bonus per Zaniolo per arrivare complessivamente a una cifra tra i 20 e i 22 milioni di euro. Pinto sta lavorando per strappare qualche milione in più e raggiungere i 20 milioni di base fissa più bonus, anche in virtù del 15% della rivendita che andrà all'Inter. LEGGI TUTTO